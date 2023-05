C. ITALIA, Corsa ai biglietti per il Basilea e per Roma

FirenzeViola.it

La corsa al biglietto per la finale di Coppa Italia si sta rivelando difficoltosa per i tifosi viola e la Nazione ha ricostruito le problematiche nell'acquisto online dei biglietti: "Code virtuali lunghe e sistema bloccato per circa tre ore. Chi come noi si è collegato al sito si è trovato di fronte ad un’attesa di oltre 45 minuti solo per iniziare la procedura d’acquisto".

Da ricordare come per adesso la vendita sia riservata a coloro che avevano acquistato il pack "Una poltrona per due...coppe", mentre da venerdì sarà via libera per la vendita agli abbonati del campionato. Per quanto riguarda la semifinale di Conference League in programma giovedì contro il Basilea, al Franchi sono attesi 25mila tifosi. Scrive la Nazione: "Ieri è iniziata la vendita libera e con tre giorni ancora a disposizione si può realmente provare ad avvicinare quota 35mila. La curva Fiesole metterà in vendita 20mila bandiere in tutto lo stadio con un duplice scopo: realizzare un colpo d’occhio da brividi e raccogliere fondi per allestire una coreografia spettacolare per la finale di Coppa Italia".