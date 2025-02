C'è ancora Atene sulla strada della Fiorentina. Tuttosport avverte: "Panathinaikos squadra tosta"

Come scritto questa mattina da Tuttosport, ci sono ancora Atene ed una squadra greca nel cammino di Conference League della Fiorentina, proprio come lo scorso 29 maggio, quando i viola persero contro l'Olympiakos la seconda finale consecutiva. L'urna di Nyon ha consegnato a Palladino e ai suoi il Panathinaikos ma almeno ha evitato il Chelsea almeno fino alla finale. In caso di passaggio ai quarti, infatti, la Fiorentina troverà una tra Celje-Lugano, mentre in semifinale ci saranno Real Betis-Vitoria Guimaraes e Jagiellonia-Cercle Bruges.

Tuttavia, si legge sul giornale, guai a sottovalutare i greci: 20 campionati e altrettanti trofei nazionali vinti, una finale di Coppa Campioni nel '71. Da ottobre alla guida della squadra c'è Rui Vitoria, ex tra le altre di Spartak Mosca ed ex ct dell'Egitto. Gioca preferibilmente col 4-3-3 alternato al 4-2-3-1, puntando sulle ripartenze e a sfruttare il fattore-campo. In rosa varie conoscenze del nostro calcio: l'ex viola Dragowski, Djuricic ex Sassuolo e Samp, Vagiannidis che però mai ha esordito nell'Inter. Il capitano è il centravanti Ioannidis, 25 anni, 9 gol, accostato in estate al Bologna.