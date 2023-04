C. DI MARTE, Lettera all'UE: "Non date i soldi del PNRR"

FirenzeViola.it

I cittadini residenti nel quartiere di Campo di Marte hanno inviato una lettera indirizzata a Céline Gauer, capo della task del PNRR, "per chiedere all’Europa di non darci quei soldi". I soldi per il restyling dell'Artemio Franchi. A riportarlo è La Nazione che aggiunge altri stralci del messaggio: "La situazione dei progetti relativi al Campo di Marte ed allo stadio Franchi, che lei pensiamo già conosca, presenta a nostro avviso delle anomalie, che noi riteniamo di poter riassumere così: il Campo di Marte non è una zona degradata da recuperare, bensì è il quartiere di Firenze dove attualmente si vive meglio".

Infine sintetizzano i cittadini: "Il Franchi è un bene pubblico, ma in usufrutto (con contratto d’affitto o comodato) ad un soggetto privato. Che il soggetto privato si è rifiutato di ristrutturarlo perché in quella sede non avrebbe avuto il suo legittimo tornaconto".