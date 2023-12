C' D'AFRICA, Kouame già partito. Nzola non andrà

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il 2024 inizierà con i giocatori convocati per la Coppa d'Africa che avranno già lasciato l'Italia. Come sottolinea stamani La Gazzetta dello Sport, per la Fiorentina è quello che accadrà con Christian Kouame, convocato dalla Costa d'Avorio e partito ieri per raggiungere la sua nazionale. La Fiorentina poteva perdere anche Nzola ma anche se risulta ancora tra i convocati dell’Angola, è quasi certo che rinuncerà alla nazionale per aiutare la Viola senza già Nico e Kouame in attacco e anche per cercare di ritrovare la vena del gol. Manca solo l’ufficialità.