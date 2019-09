BUSO, Date tempo a Montella: la squadra è giovane

Sulle pagine de La Nazione va in scena un confronto sui pro e i contro di Vincenzo Montella, già in bilico dopo le due sconfitte in campionato. A difenderlo c'è Renato Buso, che dice: "Quando le cose vanno male, sono sempre gli allenatori a rimetterci: è vero che la squadra a Genova non è stata protagonista di una bella gara, ma non possiamo non considerare tutte le variabili. E’ stato rinnovato tutto, dalla società fino alla squadra: dell’undici titolare della passata stagione, al fischio d’inizio, ce n’erano appena tre. E questo non è un dettaglio da sottovalutare. Montella ha dato fiducia ai giovani, anche domenica in campo c’erano cinque ragazzi del ‘97, due del ‘99 più un millennial, Vlahovic, subentrato a gara in corso. Metterlo in discussione adesso sarebbe come togliergli responsabilità: deve lavorare e pensare alla sfida con la Juventus che, per quanto difficile, potrebbe diventare quella della svolta".