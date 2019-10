BRESCIA, Sassaiola sul pullman di tifosi viola

Come racconta La Nazione (e come anticipato ieri sera da FirenzeViola.it QUI), per un gruppo di tifosi della Fiorentina la trasferta di Brescia è stata tutt'altro che tranquilla. Prima dell'inizio del match infatti, un pullman di tifosi gigliati è stato vittima di una sassaiola in zona mercato centrale. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma la tensione è stata molto alta per qualche istante.