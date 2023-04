BREKALO, Sarà lui l'arma in più per mister Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come riportato dal Corriere Fiorentino fino ad oggi infatti, contando tutte le competizioni, gli esterni offensivi hanno messo insieme 18 gol: 8 Nico Gonzalez, 4 Saponara, 3 a testa Kouame ed Ikonè. Fermi ancora a zero invece, ma con pochissime presenze, sia Sottil che Brekalo. A proposito. Proprio l’ex Torino, per Italiano, può essere la chiave per aprire (anche) quella porta. "È più freddo degli altri", ha spiegato il tecnico commentando la prova di sabato del croato. Una prestazione decisamente positiva, nella quale soltanto il palo ha negato la gioia del primo gol in maglia viola. Per lui tra l’altro parlano i numeri, visto che l’anno scorso, col Toro, fu capace di segnare 7 reti in 32 presenze di campionato. Per questo, nelle prossime partite, il mister cercherà di dargli sempre più spazio, riportando Nico a destra, sperando così di avvicinare anche l’argentino alla porta avversaria. Ciò non significa che Josip partirà dal primo minuto già giovedì con il Lech Poznan, anche perché (oltre ad essere ancora al 50/60% dal punto di vista fisico) al momento deve crescere sotto diversi aspetti, ed è su quelli che il mister si sta concentrando in queste settimane di allenamenti. Due, in particolare: il lavoro in fase difensiva, e la capacità di attaccare la profondità.