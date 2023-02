BREKALO, Per lui aria di derby: è pronto a colpire

Se il Torino un anno fa è uscito indenne dal confronto con la Juventus lo deve a Josip Brekalo, l’uomo da cui adesso Vincenzo Italiano e Firenze si attendono la svolta in vista di una seconda parte di stagione mai così densa densa di appuntamenti. Il calciatore ha tanta voglia di tornare decisivo ma la forma, del resto, non è ancora delle migliori. Però l'esterno ha subito collezionato i suoi primi minuti in campionato. Poco meno di mezz’ora per ritrovare intanto il feeling giusto con il terreno di gioco in un match ufficiale, sensazione che ha dovuto attendere per 99 giorni visto che al Wolfsburg era finito fuori rosa. Domani partirà dalla panchina però è pronto a colpire. A scriverlo è il Corriere dello Sport.