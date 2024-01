BREKALO, Ora è fondamentale pur con la valigia in mano

FirenzeViola.it

Risolto il nodo Nzola, alla ripresa degli allenamenti al Viola Park Vincenzo Italiano dovrà iniziare a preparare al meglio la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo potendo contare - sulle corsie esterne - nei soli Brekalo e Ikonè, dato che Kouame sarà in Coppa d'Africa e Nico e Sottil alle prese con un infortunio muscolare. Del francese si è detto e scritto tanto, ma in fin dei conti il suo spazio lo ha sempre trovato. Brekalo invece, pur continuando ad essere in odor di cessione alla Dinamo Zagabria, al momento paradossalmente è fondamentale per il tecnico gigliato vista la penuria nel reparto ed è molto probabile che sabato sera ci sia lui largo a sinistra nel tridente alle spalle della punta.

Non è nemmeno da escludere un nuovo assetto tattico per sopperire alla mancanza di esterni e in tal senso la permanenza di Nzola a Firenze assume un valore ancor più importante. Lo scrive quest'oggi La Nazione.