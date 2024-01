BREKALO, La pista D. Zagabria sfumata. Va a Salerno?

FirenzeViola.it

Come scritto da La Repubblica il nome più caldo in uscita è quello di Josip Brekalo: il croato sembrava destinato a una cessione lampo alla Dinamo Zagabria ma l’affare non solo non è stato chiuso ma non è nemmeno decollato così tanto. L’allenatore Jakirovic si era speso in parole importanti ma nelle ultime ore si è inserita con forza la Salernitana di Walter Sabatini. Toccherà al calciatore croato decidere inquale squadra finire questa stagione calcistica.