BREKALO, Destinato a partire: lo cercano in Croazia

Se la ricerca di un esterno offensivo è la priorità della Fiorentina in questo gennaio, l’infortunio di Nico Gonzalez conta poco e nulla. Il motivo essenziale è la pochezza data da tutti gli altri elementi del reparto: da Brekalo e Sottil a Ikoné e Kouamé, solo sette gol in totale. Uno di questi a gennaio è a forte rischio cessione e l’indiziato principale è il croato, scrive il Corriere dello Sport.

Anche perché il figlio d’arte e l’ivoriano è difficile possano trovare spazio altrove a gennaio (mentre per giugno è un altro discorso), mentre l’ex Lille costò 15 milioni di euro due anni fa e vendendolo, oggi, la Fiorentina non rientrerebbe in quella spesa - aggiunge il quotidiano -.

Così rimane Brekalo, per cui in patria si è mosso qualcosa: c'è stato un contatto con la Dinamo Zagabria, un altro con l'Hajduk Spalato, e vediamo i primi giorni del nuovo anno se e quali novità si porteranno subito dietro.