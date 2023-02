BRAGA, Dalla cessione di Vitinha ai rapporti col PSG

Come riportato da La Nazione alle pendici del Monte do Castro, là dove è incastonato il suggestivo Municipal de Braga, la Fiorentina domani dovrà provare ad essere la miglior versione di se stessa. Il Braga ha perso Vitinha, centravanti e leader offensivo nella prima parte di stagione (14 gol a referto). Per cercare di sopperire ad una cessione pesante è arrivato Pizzi, cresciuto proprio nel settore giovanile del club.. In prestito dal Fenerbahce è arrivato poi l’esterno Bruma. Nessuno a Braga si è scandalizzato. La logica del club (molto vicino a Jorge Mendes e di fatto società satellite del Psg) è nota a tutti: valorizzare giovani talenti per poi rivenderli in giro per l’Europa a peso d’oro. L’unico neo della stagione è rappresentato dalla campagna europea. Il girone di Europa League concluso al terzo posto con Union Saint Gilloise e Union Berlino non sembrava irresistibile.Il 4-2-3-1 disegnato da Jorge sarà senz’altro messo in campo anche contro la Fiorentina.