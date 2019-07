BORJA, Viola e Inter trattano: il punto da Milano

Borja valero-Fiorentina rischia di diventare più di un'idea ma ci sono ancora degli ostacoli. Come racconta FcInternews, le parti stanno trattando da quasi tre giorni: una trattativa ad oltranza che non accenna però a sbloccarsi. Il primo incontro tra Fiorentina e Inter è avvenuto nell'hotel di Milano Park Hyatt due giorni fa, dove l'intermediario Davide Lippi - che lavora assieme all'agente di Borja - ha proposto l'idea Borja Valero a Barone e Pradè.

I dirigenti viola hanno voluto approfondire e sempre nello stesso hotel, verso l'ora dell'aperitivo ieri, è andato in scena il faccia a faccia tra Pradè e Ausilio, con il dirigente interista che ha fissato il prezzo del regista spagnolo: 3 milioni di euro. Troppi per la Fiorentina che, considerata l'età avanzata del metronomo ex Villarreal (34 anni), vorrebbe chiudere l'operazione (quasi) a costo zero. Poi c'è la questione ingaggio: Borja prende 3 milioni a stagione ma la Fiorentina vorrebbe spalmare tale cifra su un biennale da 1,5 a stagione, mentre lo spagnolo spera di ottenere un ingaggio da circa 2 milioni. Insomma, via libera al ritorno ma c'è ancora da lavorare.