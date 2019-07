BORJA, Quanto è dura per il suo ritorno a Firenze

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport questa mattina si parla di Borja Valero e delle difficoltà che permangono per il suo ritorno in maglia viola: come scrive il quotidiano, l' nter (che aveva acquistato lo spagnolo dai viola per 5,5 milioni più 1,5 di bonus) chiede un indennizzo di 3 e non è disposta a contribuire sull’ingaggio. E’ questa la richiesta principale dei viola, che non possono raggiungere i tre milioni di stipendio. Un tira e molla, nonostante i rapporti cordiali tra i club e una cena con sorrisi mercoledì scorso a Milano. Al tavolo il d.s. dell’Inter Piero Ausilio e Daniele Pradè. Si è discusso a lungo, ma le posizioni sono rimaste invariate.