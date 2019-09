BONETTI, Commisso farà bene anche con le donne

L’attaccante della Fiorentina Women's Tatiana Bonetti ha parlato a La Nazione a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro l’Arsenal. Queste le sue parole più importanti: “Effettivamente è un esordio che non ci agevola, anche perché affrontiamo una squadra di spessore, ma non vogliamo partire sconfitte. Loro sono consapevoli della loro forza e verranno a Firenze convinte di farci del male, ma noi proveremo a contrapporci. Non vediamo l’ora di scendere in campo e capire a che punto siamo. Commisso? Non trasmette superiorità e si vede che ha l’intenzione di fare bene sia col maschile che col femminile”.