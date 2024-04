BONAVENTURA, Possibile ala sinistra a sorpresa

FirenzeViola.it

Questa sera potrebbe esserci una sorpresa nel modulo della Fiorentina. Giacomo Bonaventura potrebbe essere schierato in un ruolo inedito, almeno a giudicare da come il tecnico Vincenzo Italiano lo ha impiegato durante il suo percorso a Firenze. Secondo l’edizione odierna de la Repubblica (Firenze), non è da escludere che l’ex Milan e Atalanta prenda il posto di Riccardo Sottil sulla fascia sinistra in veste di ala. Una posizione che permetterebbe a “Jack” di incrementare la sua presenza in fase offensiva.