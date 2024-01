BONAVENTURA, L'uomo che può rompere gli equilibri

FirenzeViola.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulla Supercoppa in programma a partire da domani a Riyad. Nell'analisi delle quattro formazioni partecipanti la rosea ha individuato un giocatore per squadra in grado di rompere gli equilibri in partite secche come queste. Se per Inter, Napoli e Lazio, i tre calciatori chiave sono rispettivamente Chalanoglu, Politano e Zaccagni, per la Fiorentina il nome scelto è quello di Bonaventura. Jack in stagione ha già stappato due sfide importantissime poi vinte dai viola.

Lo ha fatto in campionato contro Atalanta e Bologna, ovvero due sfidanti per la corsa Champions. Tornando alle avversarie di Supercoppa, Bonaventura al Napoli ha segnato il gol del vantaggio viola al Maradona e contro l'Inter fu decisivo nello scorso campionato per la vittoria 1-0 dei toscani a San Siro. Insomma Jack può essere davvero il cavatappi della Fiorentina.