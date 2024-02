BONAVENTURA, Il Jack non è più la carta vincente

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'andata contro il Bologna Bonaventura era stato il trascinatore dei viola segnando la rete del vantaggio, il quinto dei suoi sei gol in campionato, e fornendo una delle tante prestazioni di livello. Ieri sera invece, così come in tutto il 2024, è sembrato tutto diverso. Jack e la Fiorentina non sono più gli stessi del girone d'andata. Tra le polemiche relative al suo rinnovo di contratto e l'interessamento forte per lui della Juventus negli ultimi giorni di mercato, ora il "Jack sembra non essere più la carta vincente da pescare".

Difficile pensare che le voci di mercato possano condizionare così tanto un giocatore con la sua esperienza, probabilmente la causa di questo calo di rendimento è da ricercare anche in una condizione fisica non ottimale. Se vuole coronare il sogno di andare all'Europeo Bonaventura deve chiudere al meglio la stagione, e la Fiorentina che ha bisogno del suo miglior numero 5 spera ovviamente che ci riesca. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere Fiorentino.