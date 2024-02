BONAVENTURA, Calo fisico e mentale. Jack non c'è più

FirenzeViola.it

Come riportato dall'edizione odierna de La nazione, Bonaventura non è più lo stesso. In quella che doveva rappresentare la partita della ripartenza nella corsa all'Europa, la Fiorentina e il suo giocatore di maggior classe hanno fallito. Tornato a giocare in posizione centrale alle spalle della prima punta, Jack non è riuscito ad imporsi e i riflessi della sua crisi di rendimento sono evidenti nel gioco dei viola. Oltre alla condizione fisica non ottimale, a pesare sulle prestazioni del numero 5 viola ci sono sicuramente anche le intense voci di mercato che lo volevano alla Juventus.

Per il gioco della Fiorentina Bonaventura è troppo importante e ora sta ad Italiano riuscire a riportarlo fisicamente e, soprattutto, mentalmente al top della condizione. La Fiorentina ha bisogno di lui, ha bisogno che Jack riesca a concentrarsi solo sul gioco, solo sul suo presente in viola.