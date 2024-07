BOLOGNA, No a Castrovilli-Bonaventura. Meglio Prass

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive che non trova riscontri un’idea Bonaventura o Castrovilli per il Bologna. I due ex giocatori del nuovo tecnico rossoblu Vincenzo Italiano si sono svincolati dalla Fiorentina ma per ora non sono stati avvicinati da Sartori perché in cima alle preferenze è salito Alexander Prass, centrocampista dello Sturm Graz che però chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro per liberarlo.