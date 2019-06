BOLOGNA, In cerca di una punta. Piace Simeone

Nonostante la stagione non eccelsa, il Corriere dello Sport oggi in edicola scrivo come Giovanni Simeone sia una delle alternative per l'attacco del Bologna il prossimo anno. La squadra di Mihajlovic è infatti in cerca di una prima punta che possa fare reparto da sola, e sebbene il primo obiettivo sia Roberto Inglese, tra le ipotesi per il futuro ci potrebbe essere anche l'attuale attaccante della Fiorentina oltre a Zaza e Cutrone. La Fiorentina attende un'eventuale offerta ufficiale dopo aver pagato il Cholito 18 milioni di euro due estati fa e aver rifiutato 35 milioni dal Marsiglia poco meno di un anno fa.