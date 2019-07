BOATENG, La Satta e un ruolo decisivo nell'affare

Come spiega questa mattina l’edizione odierna di Tuttosport, il trasferimento a Firenze di Boateng ha avuto come principale sponsor la moglie, Melissa Satta: dopo un periodo di separazione, la coppia (che ha un figlio) si sta ritrovando e per questo motivo l’attaccante ha respinto le avances dell’Eintracht Francoforte che pure gli offriva un triennale a cifre importanti per dire sì alla Fiorentina e restare in Italia. Da stasera il giocatore sarà in ritiro a Montecatini Terme.