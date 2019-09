BOATENG, Ho consigliato a Jerome di venire alla Juve

"Sarebbe stato molto bello vedere Jerome giocare qui in Italia, la Serie A è un campionato di nuovo importante e interessante". Sono queste le parole rilasciate da Kevin-Prince Boateng, attaccante della Fiorentina, a Sport Bild e riportate questa mattina in edicola da Tuttosport. "Gli ho consigliato di andare alla Juve perché è il top in Italia, un grandissimo club dove può far bene e togliersi tante soddisfazioni. Non mi sembra che lui avrà molto spazio al Bayern almeno stando a quanto visto finora... Per me invece andare a Barcellona non è stata una buona scelta, non giocavo e questo mi mancava, ho dovuto andarmene per sentirmi di nuovo pronto e tornare a essere felice, a Firenze voglio lasciare il segno. Arriva la squadra più forte e dobbiamo essere al massimo. Non vediamo l'ora di affrontarla e batterla. Non ci basta fare una bella partita con la Juve, vogliamo vincere. Il mio idolo da piccolo era Mohamed Ali perché era il numero uno e per ciò che ha rappresentato: ci ha fatto capire che possiamo ottenere quello che vogliamo".