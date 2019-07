BOATENG, Biennale a 1,3 mln: in campo sabato?

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto questa mattina sul colpo relativo a Kevin Prince Boateng: come scrive il quotidiano, l'attaccante ghanese è stato acquistato per 1 milione e 200 mila euro e ha firmato un biennale a un milione e trecentomila euro netti a stagione: «Sono felice. A Firenze c’è un nuovo entusiasmo e un buon progetto. Non vedo l’ora di cominciare la mia nuova avventura». Boateng raggiungerà i suoi nuovi compagni domani sera nel ritiro di Montecatini. Montella spera di poterlo mandare in campo in uno spezzone dell’amichevole di sabato sera contro il Livorno.