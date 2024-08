BLAZQUEZ, Gud? Volevo tenerlo ma protestava sempre

FirenzeViola.it

L'Ad del Genoa Andres Blazquez in un'intervista al Secolo XIX ha spiegato la cessione di Albert Gudmundsson alla Fiorentina.

"Abbiamo provato a tenerlo, offrendogli circa un milione netto in più all’anno per restare, ma lui veniva ogni giorno in sede a protestare. Il mister non voleva un giocatore che non aveva voglia di restare. Lui preferiva Pinamonti a un profilo come Silva e così abbiamo spinto per avere Pinamonti. La priorità di Gila era una prima punta".