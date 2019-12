BLANC&C., L'idea c'è ma in tempi stretti: in estate...

Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, l’ultima parola per la panchina viola adesso spetta a Rocco Commisso. Ieri sono arrivate dagli Stati Uniti voci che volevano il magnate americano interessato anche a qualche opzione di livello internazionale ed in tal senso erano stati individuati anche i nomi di Laurent Blanc, Murizio Pochettino, Unai Emery e Marcellino, tutti tecnici di prestigio che in questo momento sono liberi. Era stato anche ipotizzato un canale diretto di comunicazione tra Ribery e Blanc ma i tempi sono troppo stretti per impostare una trattativa seria con figure che vorrebbero precise garanzie anche sul potenziamento della squadra. La pista internazionale resta valida per la prossima stagione: è vero che Iachini si impegnerà per un anno e mezzo ma è altrettanto vero che la voglia di Commisso è quella di puntare su tecnico di prestigio mondiale. Per dare più forza al suo progetto e avere più credibilità nel momento in cui nel mercato estivo andrà a contattare calciatori di prima fascia