BIRAGHI, Tra noi e i tifosi c'è un'unione particolare

© foto di Federico De Luca 2023

Nell'edizione odierna de' Il Tirreno è presente un articolo che si concentra sulle parole del capitano viola Cristiano Biraghi dopo la finale di Coppa Italia, disputata mercoledì e vinta dai nerazzurri. Biraghi si è definito orgoglioso perché la squadra ha dato tutto e si è impegnata moltissimo nonostante il divario delle due squadre e la poco esperienza nelle finali dei membri della squadra viola. "Prima pensiamo alla partita con la Roma – dice Biraghi riferendosi al match di domani alle 18, l’ultimo della stagione al Franchi - Noi non intendiamo mollare il campionato e ciò deve essere ben chiaro, bisogna onorarlo fino alla fine" ha aggiunto il capitano viola". Il numero tre viola parla anche dello splendido rapporto che c'è tra la squadra e i tifosi, che mercoledì sono accorsi in trentamila per sostenerla: "Come avevo detto alla vigilia fra la squadra e i tifosi c’è un’unione particolare, c’è tanto rispetto. Nei momenti difficili è giusto stare vicini". Biraghi conclude parlando della prossima sfida che aspetta la squadra di Vincenzo Italiano, la finale di Conference League il 7 giugno a Praga contro il West Ham: "Credo che abbiamo giocato una grande finale e il fatto di esserci riusciti contro un avversario fortissimo deve essere motivo di orgoglio e trasmetterci fiducia in vista dell’appuntamento del 7 giugno a Praga".