BIRAGHI, All'Inter a prescindere da Dalbert. Oggi...

Il terzino nerazzurro Dalbert - scrive La Gazzetta dello Sport - sembra essersi convinto ad accettare la Fiorentina, anche se da Milano si percepisce ancora un po' di cautela. Mentre sull'arrivo di Biraghi in nerazzurro non sembrano esserci dubbi, a prescindere da ciò che accadrà col brasiliano. Per il quale, tra l'altro, c'è da segnalare la presenza del Nizza che non ha ancora chiuso per Nsoki dal PSG. Ad ogni modo, già oggi potrebbe essere il giorno buono per la buona riuscita dello scambio Dalbert-Biraghi.