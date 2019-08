BIRAGHI, Accordo vicino ma Dalbert è fondamentale

Ieri è arrivata la conferma della trattativa tra Cristiano Biraghi ed Inter da parte di Antognoni e Pradè. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, che sottolinea come tra Fiorentina e nerazzurri sia in dirittura d'arrivo l'intesa su un prestito, mentre con il giocatore è già stato sistemato tutto. Manca solo un tassello fondamentale alla conclusione dell'operazione: Dalbert deve lasciare Milano e trasferirsi al Nizza. Allora Biraghi potrà andare all'Inter.