BIGLIETTI, Pack due gare fino alle 20:45 del 28 gennaio

Sulle sue colonne, La Nazione oggi in edicola fa il punto sulla questione biglietti in relazione alla sfida di domenica sera contro l'Inter. La Fiorentina ha presentato una promozione speciale per le due gare casalinghe contro l'Inter(domenica 28 gennaio) e contro il Frosinone(domenica 11 febbraio). Il pack sarà possibile acquistarlo entro domenica 28 gennaio alle ore 20:45,ovvero l'orario di inizio del match tra i viola e i nerazzurri. Il pacchetto da due gare avrà una disponibilità limitata e potrà essere acquistato online, sul circuito Vivaticket.it oppure sulla biglietteria web, e al Viola Point in Via dei Sette Santi.

I prezzi partiranno da 28 euro con la tariffa ridotta per gli under 14.