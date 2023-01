BIANCO, Festa per l'esordio tra pizza e... champagne

Come spiega questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, il dopo partita per Alessandro Bianco, dopo l'esordio in A di mercoledì, è stata un’autentica festa: e non solo quella che gli ha riservato a casa il coinquilino ed ex compagno di Primavera Eljon Toci (che lo ha accolto alla porta con tanto di Champagne) ma prima ancora quella con la famiglia e l’agente Galli in una pizzeria nei pressi dello stadio. Niente voli pindarici, dunque: anche nella serata dell'esordio in A, il menù del “piccolo Barella” (come tanti lo hanno già ribattezzato) è stato all’insegna dell’umiltà. Ovvero il valore che non gli è mai mancato, nemmeno quando nella sua gara d’esordio nel vivaio della Fiorentina (nel settembre 2018) si guadagnò un rosso diretto per fallo da ultimo uomo: peggior inizio non ci poteva essere eppure la storia, ad oggi, ha raccontato qualcosa di molto diverso.