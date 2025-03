Bertoni su Napoli-Fiorentina: "Il gioco di Conte mi diverte come quello di Palladino"

Daniel Bertoni, ex attaccante di Napoli e Fiorentina, è stato intervistato da Il Mattino in vista di una partita per lui molto speciale: "Il Napoli che ho visto pareggiare 1-1 con l’Inter può fare qualsiasi cosa - ha detto Bertoni. È stato dominante, spettacolare, grintoso. Una squadra così non può avere limiti con Lukaku, Raspadori, Politano. Mi diverte tanto il gioco degli azzurri. Come quello di Palladino: spero che la Fiorentina possa ottenere un posto in Europa, lo merita".

Due parole anche sulla sua carriera in Italia, che non lo ha visto mai vincere lo scudetto: "Assurdo. Alla Fiorentina lo perdo all’ultima giornata: alla Juventus danno il rigore che Brady trasforma a Catanzaro e a noi a Cagliari annullano la rete di Graziani. Poi mi vuole la Roma, perché Dino Viola sogna la coppia con Falcao, ma Pontello si impunta e dice di no. E i giallorossi vincono il titolo. Poi devo scegliere: il Verona o il Napoli? Scelgo Diego Maradona, cos’altro avrei dovuto fare. Noi arriviamo ottavi e Osvaldo Bagnoli conquista il titolo. Poi vado via dal Napoli e gli azzurri trionfano".