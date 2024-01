BERTONI, Beltran ora deve puntare ad essere Lautaro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Fiorentina-Napoli è anche la partita di Daniel Bertoni, in viola dal 1980 al 1984 prima di trasferirsi per due stagioni all'ombra del Vesuvio. Lo stesso Bertoni, intervistato da Gazzetta dello Sport, ha parlato del match di stasera valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana. Ecco qualche dichiarazione: "In 90’ può succedere di tutto fra la Fiorentina e questo Napoli. Ed è meglio che non ci siano i supplementari, almeno i giocatori danno tutto subito per non andare ai rigori. La favorita delle 4 partecipanti comunque è sempre l’Inter. Tra Fiorentina e Napoli non c’è una favorita, c’è incertezza totale perché è un altro Napoli rispetto allo scorso anno quando Spalletti ha fatto un capolavoro tattico. Ora sta faticando e anche la Fiorentina non regala più spettacolo come prima».

E su Italiano: "Credo che non debba mai snaturarsi o abbandonare la sua filosofia. Dovrebbe tornare a un gioco più offensivo. A me piace dire “in Brasile samba e in Argentina tango”.Vuol dire che ognuno deve fare ciò che gli appartiene"i viola possono puntare su Beltran per arrivare in finale?

Infine, un commento alla stagione di Lucas Beltran e Lucas Martinez Quarta: "Beltran è cresciuto tanto e può farlo ancora. Farà molto bene. Aveva solo bisogno di tempo per ambientarsi e capire come giocare nel calcio italiano. Il suo punto di riferimento deve essere Lautaro Martinez con l’obiettivo di arrivare il più vicino possibile ai livelli dell’attaccante dell’Inter. Anche Lautaro ha faticato all’inizio e poi è diventato un pilastro. Il Chino è fortissimo e può cambiare le partite come un attaccante, in ogni momento. Ho sempre creduto in questo giocatore e non sono stupito dalla sua esplosione"