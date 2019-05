BERTOGLIO, Anche la Fiorentina sull'argentino

Il centrocampista argentino Facundo Bertoglio passato dalla Dinamo Kiev in prestito ai brasiliani del Gremio, in estate potrebbe approdare in Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore del Colon Santa Fe’ piace a Catania, Roma, Napoli e Fiorentina. Bertoglio, che è un destro naturale, agisce da esterno in uno schieramento offensivo a tre oppure da trequartista anche se rispetto al trequartista classico gioca diversi metri indietro. La sua valutazione di mercato è stimata intorno al milione e mezzo di euro.