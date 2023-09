BERTI, Ci deve essere un portiere titolare e una riserva

FirenzeViola.it

Il duello in porta in casa Fiorentina tra Terracciano e Christensen non accenna a finire e l'ex portiere Gianluca Berti ha detto la sua nell'edizione odierna de La Nazione. Al contrario di ciò che afferma Daniele Balli, Berti pensa che i ruoli devono essere ben precisi: ci deve essere un titolare e una riserva, ovviamente all'altezza del titolare. "Christensen mi ha fatto una buona impressione, ma in questo momento Terracciano dà più sicurezze.

Mi sarei aspettato un portiere di livello superiore ma è presto per giudicare Christensen". Queste le parole dell'ex portiere sui due estremi difensori viola che però non manca di sottolineare un mancato acquisto: "Il calcio italiano non doveva farsi scappare un portiere come Vicario".