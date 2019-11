BERGE, Viola c'è ma prezzo e concorrenza sono alti

Così come per Florenzi, scrive stamani il Corriere Fiorentino, per la Fiorentina sarà difficile anche battere la concorrenza per Sander Berge, centrocampista del Genk sul quale sono cascati gli occhi di mezza Europa. Il direttore sportivo dei belgi ha confermato come dall'Italia ci sia interesse per il gioiellino norvegese (leggi qui), oltre a quello del Liverpool di Klopp, ma il prezzo è elevatissimo. La Fiorentina resta alla finestra, conscia che l'obiettivo numero 1 per il mercato di gennaio sarà quello di liberarsi degli esuberi Dabo, Cristoforo, Eysseric e Thereau.