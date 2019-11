BERGE, Napoli interessato a lui: pronti 20 milioni

Anche il Napoli è interessato a Sander Berge. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il presidente De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti con il collega belga, Peter Croonen, al quale ha confermato l'interesse per il giovane centrocampista che la scorsa estate era finito nei radar anche della Fiorentina che non ha del tutto mollato la presa e potrebbe rifarsi sotto: per lui, gli azzurri, hanno pronti 20 milioni di euro.