BERGE, Il norvegese vuole l'Italia. Pradè non molla

Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista norvegese del Genk, Sander Berge, è sempre nel mirino di Daniele Pradè. Il ventunenne ha già fatto arrivare il suo sì al trasferimento in Italia e rifiutato Sheffield United e Brighton. Il suo entourage ha fatto intuire che è sì affascinante l'idea della Premier, ma non per essere uno dei tanti "nuovi arrivi" destinati magari alla panchina. In Belgio - si legge - qualcuno ha paragonato Berge a Kondogbia, proprio per questo il Genk sta insistendo per prolungargli l'attuale contratto in scadenza nel 2021. La richiesta è stata altissima, 25 milioni, ma Pradè non ha intenzione di mollare.