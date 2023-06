BERARDI, Sfumato il sogno viola verso Roma o Torino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È sfumato il sogno Domenico Berardi per la Fiorentina. Questo secondo Il Tirreno, che nella sua edizione di oggi spiega come la trattativa non ci sia mai davvero stata, o comunque non alle condizioni che volevano la Fiorentina da una parte e il Sassuolo dall’altra. Alla fine, l’esterno neroverde volerà verso una destinazione dorata che non sarà Firenze. Potrebbe essere Roma (sponda Lazio) o Torino (sponda Juve), riferisce il quotidiano, ma in ogni caso sarà la volta buona che il sogno Berardi evaporerà definitivamente sopra il cielo di Palazzo Vecchio.