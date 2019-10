BERARDI, Pradè ritenta: ieri ribadito suo interesse

All'interno dell'analisi relativa alla partita di ieri del Sassuolo contro i viola, il Corriere Fiorentino approfitta per tornare su un tema di calciomercato. In particolare per quel che riguarda il gioiellino neroverde Domenico Berardi, in estate a lungo inseguito dal club di viale Manfredo Fanti e non ancora uscito dai radar di Daniele Pradè. Anzi - si legge - il direttore sportivo gigliato ha sfruttato l'occasione per ribadire ai dirigenti emiliani tutto il suo interesse per l'attaccante mancino. Con l'obiettivo di guadagnarsi la pole position in vista della prossima stagione.