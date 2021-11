BERARDI, A gennaio nuovo assalto della Viola

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, OSSERVATORE DELLA JUVENTUS IERI AL FRANCHI Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... NOTIZIE DI FV TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA IN JUVENTUS-FIORENTINA 1-0? La Fiorentina esce sconfitta e con un uomo in meno dalla trasferta dell'Allianz Stadium, in una partita dominata a lunghi tratti persa però per un gol di Cuadrado nel recupero. Chi il migliore della squadra di Italiano? Clicca al link qua sotto per votare.... La Fiorentina esce sconfitta e con un uomo in meno dalla trasferta dell'Allianz Stadium, in una partita dominata a lunghi tratti persa però per un gol di Cuadrado nel recupero. Chi il migliore della squadra di Italiano? Clicca al link qua sotto per votare.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 novembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi