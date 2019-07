BENNACER, Impegnato con l'Algeria. Servono 15 giorni

La Nazione sottolinea come per dare la svolta all'operazione Ismael Bennacer serviranno ancora quindici giorni. Il giocatore è infatti impegnato con la sua Algeria, che stasera sfiderà la Tanzania e che proseguirà l'avventura in coppa d'Africa considerato che i biancoverdi hanno passato il turno e giocheranno solo domenica prossima per gli ottavi. L'accordo tra Fiorentina ed Empoli - si legge - pare sia stato trovato da tempo, ma quello con il giocatore (Lione permettendo) ancora dev'essere siglato.