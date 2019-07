BENNACER, Ecco perché è saltato il centrocampista

L'arrivo di Bennacer sembrava affare fatto con l'Empoli ma da diversi giorni il Milan sembra essersi ormai assicurato il giocatore. La nazione fa il punto spiegando però che Il Milan deve ancora formalizzare l’arrivo di Bennacer, con la Fiorentina che non sarebbe intenzionata a versare 16 milioni e 2 di bonus che offre il club rossonero all’Empoli. Corsi non ha preclusioni nei confronti dei viola. Anzi, ma in questo momento è all’orizzonte un possibile (forte) rilancio di un club estero che non è il Lione, che taglierebbe fuori le italiane.