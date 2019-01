BENASSI, Inter lo scarta come ipotesi post-Gagliardini

Secondo quanto scrive stamani La Gazzetta dello Sport, i movimenti di mercato fanno capire come Roberto Gagliardini debba essere considerato un nome "sensibile" fino alla fine di gennaio. E, nel caso in cui il giocatore dovesse partire, l'Inter sarebbe costretta a cercare un’alternativa: da scartare il viola Marco Benassi, mentre il cagliaritano Nicolò Barella è un’opzione per l’estate e non per l’immediato.