BENASSI, Il peggiore in campo per i quotidiani

Neanche i quotidiani oggi in edicola sono soddisfatti della prestazione della maggior parte dei giocatori della Fiorentina. Fioccano le insufficienze, ma il peggiore come voti è Marco Benassi. Il centrocampista viola non incide e sbaglia anche i pochi palloni che tocca: per lui media del 5 in pagella. Ecco i voti in dettaglio:

Gazzetta: 5

Corriere dello Sport-Stadio: 5

La Nazione: 5.5

Corriere Fiorentino: 4.5

FirenzeViola.it: 5.5