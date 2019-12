BENASSI, Il jolly di Montella: da cuore Toro a...

Marco Benassi, in novanta minuti contro il Cittadella, si è ripreso le copertine che stava cercando da tempo. Come scrive La Nazione nel suo approfondimento in edicola quest'oggi, il centrocampista viola ha regalato due certezze a Montella ovvero che domenica sarà ancora in panchina e che potrà contare sul numero 24, il jolly giusto per lui. Nell'ultima notte da protagonista l'ex Torino ha indossato quella fascia da capitano che aveva anche in maglia granata, un filo sottile che lo lega al passato in qualche modo. Domenica dunque, l'italiano, potrebbe tornare titolare al posto di Badelj dopo che la Fiorentina, di fronte alla sua volontà di restare, ha rifiutato anche diverse offerte dalla Premier League.