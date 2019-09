BENASSI, Dopo il ko adesso aspetta il suo turno

L'edizione odierna de La Nazione si concentra questa mattina sulla figura di Marco Benassi, sabato out a causa dei postumi di un trauma alla caviglia: nella giornata di domani, alla ripresa del lavoro saranno rivalutate le condizioni e in caso di perfetto riassorbimento del lieve infortunio il centrocampista tornerà a lavorare con i compagni. La sfida è quella di tornare ad insinuare il dubbio in Montella. Fin qui, ha messo insieme un pugno di minuti col Napoli, subentrando e non avendo però né il tempo né il modo di accendersi i riflettori addosso. E dire che nella lunga estate di trattative, il suo nome non è mai finito nella lista dei possibili partenti, tutt’altro. La Fiorentina lo ha difeso in ogni modo. Toccherà a Montella saper mescolare bene le carte al momento più opportuno. Anche in vista del turno infrasettimanale della prossima settimana (25), la sua disponibilità diventerebbe un’arma in più da sfruttare.