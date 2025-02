Beltran-Zaniolo-Kean, ecco il nuovo tridente di Palladino in assenza di Gud

I problemi di Gudmundsson, per lui una frattura a carico del passaggio sacro-coccige, e di Colpani, infortunio al collo del piede, costringono Palladino a ridisegnare il reparto offensivo della Fiorentina. Ripartendo dal 4-2-3-1 il tecnico campano potrebbe optare per una soluzione con Zaniolo a destra, posizione a lui congeniale, Folorunsho a sinistra e Beltran nel ruolo di rifinitore alle spalle del rientrante Moise Kean. Un'altra soluzione plausibile potrebbe essere il 4-3-2-1 con Folorunsho e Fagioli, non a suo agio domenica come sotto punta, arretrati sulla linea di centrocampo e Beltran e Zaniolo alle spalle di Kean. Infine, come sottolineato dal Corriere Fiorentino, Cher Ndour, a detta di Palladino, può essere usato anche come trequartista, come in uno spezzone di partita domenica scorsa contro il Como.

Comunque sia, con l'assenza di Gudmundsson, che al netto di tutto è il secondo miglior realizzatore dei viola, la Fiorentina avrà bisogno di un supporto maggiore in zona gol da parte di due giocatori offensivi come Beltran e Zaniolo.