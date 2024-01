BELTRAN, Sfida il Toro e al 1° anno potrebbe fare anche meglio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nonostante al momento il paragone sia piuttosto impari, l’edizione odierna di Tuttosport si domanda se Beltran riuscirà ad arrivare, prima o poi, ai livelli di Lautaro Martinez. D’altra parte è proprio il Toro ad essere modello di paragone del Vikingo da quando questi ha iniziato a muovere i primi passi in Italia.

Beltran finora, nonostante non abbia accumulato un bottino clamoroso, ha comunque portato in dote 10 punti con 4 centri e gliene bastano altre due per eguagliare il rendimento di Lautaro nella stagione del suo debutto in A (2018-19) conclusa con 6 gol in 27 presenze.

Adesso per l’ex River il compito di sbocciare anche contro una big, dato che nel girone di andata ha fatto molta fatica contro le squadre di vertice. Vedremo se supportato da Nico Gonzalez, Sottil o Ikoné.