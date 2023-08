BELTRAN, Nuovi dettagli su percentuali e plusvalenze

Fonte: Niccolò Ceccarini

Appurate le cifre dell'affare Lucas Beltran, ossia 25 milioni di euro comprensivi di bonus al River Plate e un contratto contratto fino al 2028 da 1,8 milioni a stagione per il giocatore, emergono nuovi dettagli sulle percentuali future in caso di vendita. Infatti, nell’operazione è compreso per il River Plate anche il 10% sulla plusvalenza dell'eventuale futura rivendita.